Il ritorno di Ultron nel MCU viene ufficialmente confermato per un progetto del 2026

Dieci anni dopo l’uscita di Avengers: Age of, l’inquietante robot assassino AI di James Spader ètornato nel MCU. Visione, spin-off di WandaVision del 2021 con Paul Bettany, arriverà su Disney+ nel. Dopo la notizia deldi Spader come, i fan hanno ora la conferma ufficiale di un’altra star dei Marvel Studios.di James Spaderper “Visione” su Disney+Se il mistero di Visione Bianca e di dove sia stato non fosse abbastanza intrigante, quando Visione debutterà nel, nel cast della serie ci saranno alcuni cattivi familiari del MCU.Tra questi c’è la star di Iron Man Faran Tahir, che ha interpretato Raza nel film del 2008 e che hala presenza di James Spader in Visione dopo l’annuncio della star nelle pubblicazioni.