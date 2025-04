Anteprima24.it - Pronte a volare sulle tavole pasquali colombe e uova del laboratorio sociale ‘DolceMente’

Tempo di lettura: 3 minutideldi pasticceriaDolceMente Grosse novità per quest’inizio di primavera, non ancora sbocciata fuori, ma sicuramente germogliata dentro ildi pasticceria DolceMente della cooperativadi comunità iCare,che nasce per rispondere al bisogno di creare luoghi inclusivi per le relazioni sociali di ragazzi con disabilità e per creare le condizioni di una cultura del lavoro di persone con svantaggio.Aria di primavera che può respirata a pieni polmoni con il profumo dolce, inebriante ed esaltante delle sofficiartigianali e delle spettacolaridi cioccolato preparate proprio da ragazzi e giovani di DolceMente, insieme ad operatori e volontari della cooperativa.