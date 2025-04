Quifinanza.it - Truffe investimenti, 147 milioni persi per il trading online dei finti broker

Ilattira sempre più utenti con le sue promesse di guadagno facile e immediato, ma, a fronte di un numero di operatori del settore in buona fede, c’è da registrare l’aumento sostanziale dei truffatori specializzati in questo tipo di servizio. A dirlo è la Polizia postale nel suo report 2024 sulleche, nel 26% dei casi, hanno avuto come protagonistiche accalappiano le proprie vittime su internet. La percentuale indicata assume ancora più peso se si guarda agli importi sottratti ai malcapitati, 147di euro, ovvero l’80% delle somme totali 2024.del, i numeri 2024I numeri indicati dalla Polizia postale sulle2024 evidenziano, come detto, l’incidenza sul totale dei raggiri legati al mondo del. Entrando più nello specifico, nel 2024 sono stati registrati in totale 18.