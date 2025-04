Inter-news.it - Mkhitaryan ha cambiato Milan-Inter con qualità e intelligenza!

Henrikhè entrato nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia tra, il cui punteggio finale di 1-1 rinvia ogni discorso al ritorno del 23 aprile. L’armeno ha inciso, a partita in corso, grazie a una suafondamentale.LA GARA – Henrikhha dimostrato, per l’ennesima volta, inil peso specifico che riveste nella squadra nerazzurra. Il centrocampista armeno, impiegato a partita in corso per poter modificare le sorti di un incontro che vedeva la compagine avversaria in vantaggio di una rete, ha garantito alla sua squadra un valore aggiunto sostanziale in fase di costruzione dell’azione offensiva. Recependo in maniera ideale le richieste del tecnico Simone Inzaghi, l’ex Roma ha rappresentato quel fattore decisivo per incrementare la rapidità e la pericolosità delle azioni della sua squadra.