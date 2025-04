Ilfattoquotidiano.it - Nordio: “Femminicidi? Alcune etnie hanno sensibilità diverse sulle donne”. Pd: “Razzismo strisciante”. I centri antiviolenza: “Parole inutili”

Di fronte ai due ultimidi Sara Campanella e Ilaria Sula, avvenuti a distanza di pochi giorni, a parlare per il governo è stato il ministro della Giustizia Carlo. Che ha difeso gli interventi legislativi fatti finora, ma soprattutto ha deciso di attaccare “altre”, nonostante in questi casi entrambi i presunti assassini siano nati e cresciuti in Italia.“È illusorio che l’intervento penale, che già esiste e deve essere mantenuto per affermare l’autorità dello Stato, possa risolvere la situazione”, ha esordito il Guardasigilli. “Purtroppo il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti, che si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti diche magari nonla nostraverso le”.