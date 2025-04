Lettera43.it - Dazi Trump, Meloni riunisce i ministri: «Scelta sbagliata, serve un accordo»

La premier Giorgiaha annullato tutti gli impegni previsti in agenda per oggi, giovedì 3 aprile, per concentrarsi sulle azioni da intraprendere in risposta aiglobali sulle automobili e sui prodotti europei annunciati ieri da Donald. Lo comunica Palazzo Chigi, precisando che la premier avrebbe dovuto partecipare all’inaugurazione di una stazione dei Carabinieri a Limbadi, in Calabria. Anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sospeso gli appuntamenti odierni, sebbene confermi la sua presenza al Question time al Senato, dove si discuterà anche della risposta del governo italiano ai. Secondo le prime stime, infatti, la nuova politica protezionistica di Washington rischia di avere un impatto significativo sull’economia italiana.Lollobrigida: «L’Italia sta con l’Ue, ma non escludiamo dialogo bilaterale con Usa»Dopo giorni di equilibrismo, in una nota di Palazzo Chigialla fine ha ammesso che isono una