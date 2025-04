Oasport.it - Motocross, Gajser vuole continuare la sua fuga nel Mondiale a Riola Sardo. Torna Herlings, out Guadagnini

Grande attesa in vista del primo dei due appuntamenti ravvicinati sul suolo italiano del2025, che si terrà questo weekend (da sabato 5 a domenica 6 aprile) sulla sabbia di. Il Gran Premio di Sardegna rappresenta la quarta tappa stagionale per la classe MXGP, che la settimana successiva si trasferirà ad Arco di Trento per il GP del Trentino.Fari puntati nella 450 sul leader del campionato Tim, reduce da due doppiette consecutive che lo hanno proiettato innella classifica generale con un vantaggio di 29 punti sul primo inseguitore e con la concreta possibilità di allungare ulteriormente questo fine settimana sulla pista sarda tra Qualifying Race e le due manche domenicali.Lo sloveno della Honda è sicuramente il favorito principale alla vigilia del round isolano, ma gli avversari temibili non mancano e nella lista di chi ambisce al successo di tappa sono compresi i francesi Romain Febvre e Maxime Renaux, il fenomenale rookie belga Lucas Coenen e alcuni specialisti della sabbia come i neerlandesi Glenn Coldenhoff e Calvin Vlaanderen.