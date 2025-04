Dailyshowmagazine.com - Patrizia Ceccarelli: la voce che fa danzare il cuore della Romagna

In questa puntata speciale de La Balera, incontriamo, una delle voci più amatemusica da ballo romagnola. Condividiamo un’emozionante chiacchierata sul mondo del liscio, delle balere e dell’orchestra dal vivo, tra aneddoti, ricordi d’infanzia e riflessioni sul presente e il futuro di questo patrimonio musicale italiano.ci racconta le sue origini, l’amore per il palco, le collaborazioni con i grandi maestri del folklore romagnolo come Castellina e Oliverani, e il significato profondo che ha per lei portare gioia al pubblico attraverso la musica. Un viaggio sincero neltradizione, con uno sguardo anche alle nuove generazioni che si avvicinano al liscio attraverso le scuole di ballo. Ascolta l’episodio e scopri come la musica può essere magia, cura, incontro e memoria.