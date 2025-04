Salernotoday.it - Dramma sfiorato a Salerno, bimba di 2 anni "mastica" una pila ricaricabile e finisce in ospedale

Leggi su Salernotoday.it

Tensione, nella notte appena trascorsa: unadi 2, infatti, per cause da accertare, avevato una. Si è temuto il peggio in quanto la batteria avrebbe potuto rilasciare del liquido tossico, ma, fortunatamente, la bambina non ha subito gravi conseguenze. La