Robadadonne.it - Le 20 peggiori pandemie nella Storia e cosa ci hanno insegnato

Con 774.144.371 casi confermati nel mondo dall’OMS al 14 gennaio 2024 la pandemia di Coronavirus è una delle più letali che l’umanità abbia mai affrontato.E l’eccezionalità della situazione, rispetto ad altre epidemie che si sono verificate negli scorsi anni, si capisce anche dalle strettissime misure di contenimento cui tutti i Paesi, in Europa e oltreoceano, si sono adeguati, con il lockdown totale o quasi delle attività economiche e la quarantena forzata per arginare un’ulteriore diffusione del virus.Ovviamente quella di Covid non è stata la prima pandemia che il genere umano si è trovata ad affrontare,suamillenaria; in passato ci sono state malattie con un tasso di mortalità elevatissimo, complici ovviamente anche i livelli arretrati di scienza e medicina, una su tutte la peste, descritta anche dal Manzoni ne I promessi sposi e causa di morte tra le più comuni, nelle generazioni passate.