Dayitalianews.com - Cade in casa e non riesce ad alzarsi. Pensionata di 71 anni salvata da Carabinieri e Vigili del Fuoco dopo due giorni di agonia. Ad allertare i soccorsi la nipote da Milano. L’intervento salvavita a Formia

L’allarme delladae ilggio in extremis aUna donna di 71, residente nel cuore della città, è statagrazie altempestivo deidel N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di, allertati da una telefonata giunta alla Centrale Operativa. A dare l’allarme è stata ladella donna, che da duenon riusciva a mettersi in contatto con la zia.La flebile voce e la corsa contro il tempoGiunti sul posto, i militari hanno udito provenire dall’interno dell’appartamento la voce debole dell’anziana, che con difficoltà chiedeva aiuto, spiegando di essere caduta e di non riuscire a ri. La donna lamentava dolori e l’impossibilità a muoversi. Vista la situazione, i, con il supporto deideldi Gaeta, hanno deciso di accedere con urgenza all’interno dell’abitazione passando dal terrazzo attiguo.