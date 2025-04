Oasport.it - LIVE Bellucci-Herbert, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: si parte con il francese al servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Gran difesa diche disinnesca il serve and volley dell’avversario.15-0 Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro.PRIMO SET13:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match con il transalpino al.13:03 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Mattiaed ilPierre-Hugues.12:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo died.12:53 Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra l’olandese Tallon Griekspoor e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta.12:48 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due, con l’italiano che nel 2024 si è aggiudicato la sfida disputata nel Challenger di Pau.12:44 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di