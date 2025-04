Calciomercato.it - Calciopoli, Moggi torna all’attacco: “Perché hanno tolto due Scudetti alla Juve?”

Dopo molti anni, precisamente diciannove, continua a far discutere la famosa inchiesta denominata ‘’Nel 2026 si celebrerà il ventennale di ‘‘, l’inchiesta che sconquasso il calcio italianovigilia del Mondiale del 2006, poi vinto dNazionale Italiana guidata dal commissario tecnico Marcello Lippi in finale, ai calci di rigore, contro la Francia di Zinedine Zidane.Luciano(LaPresse) – Calciomercato.itUna stagione, quella relativa a questa indagine, che definire bollente è poco per chi ha avuto modo di seguirla in quegli anni.fine del processo sportivo, lantus fu spedita in Serie B e, dopo la camera di conciliazione e arbitrato del Coni, punita anche con nove punti di penalizzazione. Luciano, all’epoca direttore generale del club bianconero, fu radiato da qualsiasi incarico nell’ambito dello sport italiano, mentre al club fu revocato il titolo di campione d’Italia 2004/2005, non assegnato quello del campionato successivo, poi conferito all’Inter dell’allora presidente Massimo Moratti.