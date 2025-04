Lanazione.it - Massa Carrara, locale chiuso dopo gravi risse tra giovani pregiudicati

, 3 aprile 2025 – Il Questore di, Santi Allegra, ha disposto la chiusura per quindici giorni, dal 2 al 17 aprile, di una discoteca, applicando l'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La decisione scaturisce da una serie di episodi violenti che hanno avuto luogo nel, tra cui liti,e aggressioni, eventi che hanno richiesto ripetuti interventi delle forze dell'ordine, causando disordini e mettendo a rischio la sicurezza pubblica. I protagonisti sono principalmente, molti già noti alle forze dell'ordine per precedenti penali e segnalazioni di polizia, che hanno causato in alcuni casi feritecon prognosi anche superiori a 25 giorni. Emblematico è l'incidente più recente, dove una disputa traall'interno del, malgrado il tentativo di allontanamento da parte del personale di sicurezza, è degenerata all’esterno.