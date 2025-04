Universalmovies.it - Star Trek: Strange New Worlds | Il trailer della terza stagione

Paramount+ ha rilasciato il teaserdiNew, la serie in cui vediamo la mitica USS Enterprise NCC 1701 del Capitano Christopher Pike solcare lo spazio, alla ricerca di strani nuovi mondi. fino ad arrivare dove nessun uomo è mai giunto prima. NelladiNewl’equipaggioUSS Enterprise dovrà affrontare la conclusione dell’agghiacciante incontro con i rettiliani Gorn, visto nel cliffhanger a conclusioneseconda.Nel breve video vediamo scene appartenenti ai diversi episodi, immagini che ci prospettano nuove e emozionanti avventure che i nostri personaggi dovranno affrontare con la grinta e il coraggio di sempre. Tra questi personaggi appare in diverse scene l’ancora non Capitano James Tiberius Kirk – interpretato dall’ex vampiro Paul Wesley – UfficialeFlotta Stellare che dal 2265 occuperà la sedia del Capitano, al posto di Christopher Pike.