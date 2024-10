Oasport.it - Ciclismo, rinviata la presentazione del Giro d’Italia 2025

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arriva una notizia molto importante dal mondo del. Ladel, inizialmente pianificata per il 12 novembre, è stataa data da destinarsi. L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre, attraverso una post pubblicato sui canali social della corsa. Niente trapela sulle motivazioni che hanno causato il rinvio: “Ladele delfemminile è stata spostata a data da destinarsi – si legge – Vi aggiorneremo sulla nuova data il prima possibile”. La notizia ha sollevato non pochi punti interrogativi da parte di tifosi e addetti ai lavori. Per molti le motivazioni dello slittamento potrebbero essere legate a questioni di carattere logistico. Ma si tratta di semplici supposizioni. Sicuramente nelle prossime ore emergeranno dettagli più precisi.