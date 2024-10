Lanazione.it - Cercasogni, il teatro per ragazzi. Prosa, danza, marionette e burattini

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna ilper, condi Straligut. La rassegna dedicata al pubblico più giovane prevede otto spettacoli pomeridiani (alle 17) ai Rozzi e si collega anche ascuola, con diciotto spettacoli che si svolgeranno di mattina per le scuole, dall’infanzia alle superiori. La collaborazione tra Comune, Teatri di Siena e Straligut porta in scena un cartellone ricco, tradi figura,visuale e altro ancora. "Una stagione parallela – ha spiegato il sindaco Nicoletta Fabio – che guarda alla famiglia e ai nostri bambini". "Una nuova rassegna dedicata ai più piccoli – ha commentato il direttore dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli – perché è su di loro che dobbiamo investire per formare un pubblico consapevole che anche in futuro resti amante dele della sua arte".