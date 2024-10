Yacht Livorno, venduto il primo B.Yond 57 M targato Benetti. FOTO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A poche settimane dalla presentazione del progetto al Monaco Yacht Show, Benetti annuncia la vendita della prima unità di B.Yond 57M, il Voyager che unisce tecnologie avanzate ed ecologiche e propulsione ibrida a un design versatile e funzionale per lunghe navigazioni. L'imbarcazione presenta tre Livornotoday.it - Yacht Livorno, venduto il primo B.Yond 57 M targato Benetti. FOTO Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A poche settimane dalla presentazione del progetto al MonacoShow,annuncia la vendita della prima unità di B.57M, il Voyager che unisce tecnologie avanzate ed ecologiche e propulsione ibrida a un design versatile e funzionale per lunghe navigazioni. L'imbarcazione presenta tre

P arlare di record dei record ormai non è più un azzardo perché essere per il ventiquattresimo anno consecutivo il primo produttore di super yacht al ... di fuoco a Livorno e diventare uno ...

LIVORNO - Anche quest’anno Azimut|Benetti si posiziona in cima alla classifica annuale del Global Order Book di Boat International e si conferma primo costruttore al mondo di yacht sopra i 24 ...

Primo modello sotto i 50 metri di Tankoa, il T450 è destinato ad ampliare la gamma di yacht di lusso del cantiere ligure, trasferendone i valori nel mercato dei superyacht più compatti.

Lo yacht club Livorno organizza due corsi di vela: il primo per formare le persone alle prime armi, il secondo come si conduce in autonomia una barca a vela. Entrambi i corsi sono tenuti da istruttori ...