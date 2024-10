Panorama.it - "Trump è avanti in tutti gli Stati chiave". Parla Brian Hughes

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) A due settimane dal voto, Donaldha acquisito slancio nei sondaggi. D’altronde, ogni volta che lo hanno dato per spacciato, il tycoon è sempre riuscito a riprendersi. Anche quando, a Butler, ha letteralmente visto la morte in faccia. Se la situazione in vista delle presidenziali di novembre resta ancora sotto molti aspetti in bilico, è evidente che, a partire dalla metà di ottobre, la candidatura di Kamala Harris è entrata in uno stato di affanno. Secondo la media sondaggistica di Real Clear Politics, il suo vantaggio nazionale si è annullato, mentre, negli, il tycoon è dato leggermente in testa. Lo stesso modello predittivo di The Hill, la settimana scorsa, gli attribuiva il 52% delle probabilità di vittoria. Insomma, chi ad agosto preconizzava un facile successo della vicepresidente, ha dovuto ricredersi.