Ilfogliettone.it - Tennis e finanza: quanti milioni valgono i 4 Grandi Slam?

Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilprofessionistico si distingue innanzitutto per l'atletismo e per il livello della competizione, elevatissimo, ma anche per un fattore puramente economico. Un po' come avviene anche in altri sport, gli atleti più bravi e vincenti possono mettere insieme un patrimonio davvero alto, in certi casi milionario. Ciò avviene soprattutto per merito dei quattro, i cui premi (non solo al vincitore della competizione) possono cambiare la vita.i 4?I quattronelsono gli Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e gli US Open. Questi tornei occupano un ruolo cruciale nell'economia globale di questo sport, dato che generano ogni anno circa 1,6 miliardi di euro di introiti, attirando inoltre più di 3di spettatori da tutto il mondo.