Schlein “Per battere la destra servono coalizione e alleati solidi”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Da quando sono segretaria il Pd è tornato prima forza d’opposizione e ha recuperato alle Europee più di 5 punti rispetto alla tornata precedente, in Liguria sfiora il 30%. Non solo non si appiattisce su nessuno, ma oggi è il perno attorno a cui costruire l’alternativa a questaincapace e dannosa per il Paese”. Così, in un’intervista a la Repubblica, la segretaria del Pd Elly, che poi aggiunge: “Il Pd lavora incessantemente a farci trovare pronti e a far cadere un governo che sta massacrando e privatizzando la sanità pubblica, prendendo in giro gli italiani sui numeri e allungando le liste d’attesa. Che sta devastando la scuola pubblica col taglio di 8mila insegnanti e amministrativi. Che sta aumentando le diseguaglianze con l’autonomia differenziata.