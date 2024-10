Qui Atalanta. Dea lanciata in zona Champions a suon di gol. Gasperini punta sui titolarissimi: niente turnover (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Atalanta stasera al Gewiss Stadium (ore 20.45) cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato per restare in zona Champions. Dea lanciatissima verso le zone alte, favorita da un calendario agevole, sulla carta: Monza battuto facilmente negli ultimi due anni quattro volte su quattro, con 12 gol fatti e appena 3 incassati dai biancorossi. A seguire, dopo la trasferta di domenica a Napoli, i nerazzurri incroceranno in casa l’Udinese e poi il Parma in trasferta. Bergamaschi alla quarta partita in undici giorni, Gasperini però non dovrebbe fare turnover confermando quasi integralmente l’undici titolare schierato contro Venezia, Celtic e Verona. Trio difensivo formato da Djimsiti, Hien e Kolasinac. Solita tenaglia in mediana con De Roon ed Ederson, mentre Bellanova e Ruggeri giocheranno sulle corsie esterne. Sport.quotidiano.net - Qui Atalanta. Dea lanciata in zona Champions a suon di gol. Gasperini punta sui titolarissimi: niente turnover Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’stasera al Gewiss Stadium (ore 20.45) cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato per restare in. Dea lanciatissima verso le zone alte, favorita da un calendario agevole, sulla carta: Monza battuto facilmente negli ultimi due anni quattro volte su quattro, con 12 gol fatti e appena 3 incassati dai biancorossi. A seguire, dopo la trasferta di domenica a Napoli, i nerazzurri incroceranno in casa l’Udinese e poi il Parma in trasferta. Bergamaschi alla quarta partita in undici giorni,però non dovrebbe fareconfermando quasi integralmente l’undici titolare schierato contro Venezia, Celtic e Verona. Trio difensivo formato da Djimsiti, Hien e Kolasinac. Solita tenaglia in mediana con De Roon ed Ederson, mentre Bellanova e Ruggeri giocheranno sulle corsie esterne.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Qui Atalanta. Dea lanciata in zona Champions a suon di gol. Gasperini punta sui titolarissimi: niente turnover; Milan-Atalanta, scontro diretto Champions; Un francobollo per l'Atalanta celebrando un'impresa leggendaria; Atalanta, parte la campagna abbonamenti. Lo slogan: «Ci vediamo a casa»; Inter-Atalanta conclude la 21ª giornata; Sfida lanciata tra capitane: Atalanta e Inter in semifinale; Leggi >>>

Qui Atalanta. Dea lanciata in zona Champions a suon di gol. Gasperini punta sui titolarissimi: niente turnover

(msn.com)

L’Atalanta stasera al Gewiss Stadium (ore 20.45) cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato per restare in zona Champions.

Atalanta e Verona, la Dea punta in alto e conta su Retegui

(milano.cityrumors.it)

Anche l’Atalanta ha il suo record da difendere in casa: nelle ultime 19 partite giocate al Gewiss Stadium, la Dea ha registrato solo un pareggio e ben 13 vittorie. Curiosità L’Atalanta, con 18 gol ...

Atalanta, la Dea perde Brescianini (e altri due) per infortunio. Entità e tempi di recupero

(gonfialarete.com)

Non arrivano delle grandissime notizie per il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dall’infermeria della Dea. Dopo aver già perso Ruggeri, che salterà la seconda giornata del super girone di ...

Qui Napoli: la situazione di Lobotka con vista Atalanta

(calcioatalanta.it)

Video Qui Atalanta Video Qui Atalanta

Stanislav Lobotka sarebbe prossimo al rientro. Nonostante l’indisponibilità contro il Milan, non si esclude una sua convocazione per il match in programma domenica alle 12.30 allo stadio Diego Armando ...