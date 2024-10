PlayStation necessita dei giochi live-service per aumentare le entrate, precisa Hermen Huslt (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’espansione di PlayStation nel genere del live-service non è partita propriamente nel migliore dei modi, visto il fallimento importante di Concord, ma nonostante questo inizio poco incoraggiante Hermen Hulst, il CEO di Sony Interactive Entertainment, ha ribadito che in all’interno della società continueranno a realizzare i giochi servizio. Come riportato da PlayStationLifeStyle, il dirigente ha ammesso, in occasione dell’annuncio della chiusura di Firewalk Studios, che in quel del colosso giapponese hanno sostanzialmente la necessità di espandersi oltre le console PlayStation per cercare di realizzare delle entrate superiori a quelle attuali. Game-experience.it - PlayStation necessita dei giochi live-service per aumentare le entrate, precisa Hermen Huslt Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’espansione dinel genere delnon è partita propriamente nel migliore dei modi, visto il fallimento importante di Concord, ma nonostante questo inizio poco incoraggianteHulst, il CEO di Sony Interactive Entertainment, ha ribadito che in all’interno della società continueranno a realizzare iservizio. Come riportato daLifeStyle, il dirigente ha ammesso, in occasione dell’annuncio della chiusura di Firewalk Studios, che in quel del colosso giapponese hanno sostanzialmente la necessità di espandersi oltre le consoleper cercare di realizzare dellesuperiori a quelle attuali.

PlayStation ha bisogno di live service per far evolvere le sue fonti di reddito, secondo Hermen Hulst

Sony non vuole abbandonare la strategia incentrata sui live service, di cui secondo lei PlayStation ha bisogno per far evolvere le sue fonti di reddito.

PlayStation vuole ancora «espandersi» con live service, nonostante la morte di Concord

The End. Sony Interactive Entertainment ha annunciato sul sito ufficiale la chiusura definitiva di due dei suoi studi interni, Firewalk Studios e Neon Koi. Il primo, acquisito da PlayStation nell’apri ...

Ma le esclusive hanno ancora senso di esistere?

Di tanto in tanto, PlayStation sceglie il lancio simultaneo su PC e PS5. Xbox spedisce Indiana Jones su PS5: il tempo delle esclusive è finito?

