Pistocchi crede nel Napoli: “Se Inter e Juve non vincono, la squadra di Conte vola verso il titolo” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la vittoria di ieri del Napoli a San Siro contro il Milan, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato quanto visto, andando a sottolineare l’importanza di questi tre punti ai fini della corsa verso lo Scudetto. Ecco cosa ha scritto Pistocchi sul suo profilo X @pistogol: “Il Napoli supera il primo ostacolo sulla strada dello scudetto: segna subito con Lukaku (5’) resiste alla pressione del Milan, raddoppia in chiusura di 1T con un gran gol di Kvarathskelia (43’) – corre qualche rischio-gol annullato a Morata per fuorigioco, paratona di Meret su Leao, occasione-gol fallita da Pulisic- ma regge sino al 90’ e sale a 25pt in classifica. Se Inter e Juve non vincono domani, l’11 di Conte vola verso il titolo. Il Milan è battuto ma non umiliato: ha avuto una buona reazione, e cercato il gol con rabbia e lucidità , ma senza fortuna”. Ilnapolista.it - Pistocchi crede nel Napoli: “Se Inter e Juve non vincono, la squadra di Conte vola verso il titolo” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la vittoria di ieri dela San Siro contro il Milan, il giornalista Maurizioha commentato quanto visto, andando a sottolineare l’importanza di questi tre punti ai fini della corsalo Scudetto. Ecco cosa ha scrittosul suo profilo X @pistogol: “Ilsupera il primo ostacolo sulla strada dello scudetto: segna subito con Lukaku (5’) resiste alla pressione del Milan, raddoppia in chiusura di 1T con un gran gol di Kvarathskelia (43’) – corre qualche rischio-gol annullato a Morata per fuorigioco, paratona di Meret su Leao, occasione-gol fallita da Pulisic- ma regge sino al 90’ e sale a 25pt in classifica. Senondomani, l’11 diil. Il Milan è battuto ma non umiliato: ha avuto una buona reazione, e cercato il gol con rabbia e lucidità , ma senza fortuna”.

