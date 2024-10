“Notte in bianco nel rifugio antiaereo in Ucraina”. Il racconto di Mario, il prof-volontario (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lunigiana, 30 ottobre 2024 – Nella nostra terra, da tempo si è consolidata una grande amicizia nei confronti dell’Ucraina. Quando agli inizi degli anni Duemila, il Coro Lunigiana lanciò un ponte di solidarietà verso quel popolo, contribuendo alla ristrutturazione di un reparto pediatrico dell’ospedale di Leopoli riservato ai bambini vittime delle radiazioni causate dallo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl e successivamente alle cure di un ragazzo gravemente ustionato da una esplosione fortuita di gas. Lanazione.it - “Notte in bianco nel rifugio antiaereo in Ucraina”. Il racconto di Mario, il prof-volontario Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lunigiana, 30 ottobre 2024 – Nella nostra terra, da tempo si è consolidata una grande amicizia nei confronti dell’. Quando agli inizi degli anni Duemila, il Coro Lunigiana lanciò un ponte di solidarietà verso quel popolo, contribuendo alla ristrutturazione di un reparto pediatrico dell’ospedale di Leopoli riservato ai bambini vittime delle radiazioni causate dallo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl e successivamente alle cure di un ragazzo gravemente ustionato da una esplosione fortuita di gas.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Notte in bianco nel rifugio antiaereo in Ucraina”. Il racconto di Mario, il prof-volontario; Una giornata di visite al rifugio antiaerei in occasione di Agrivarese; Notte Bianca; Ditelo al Mattino di Padova: dall’inceneritore al rifugio antiaereo, tutti i temi; Più di 100 eventi in oltre 60 luoghi della cultura a Roma: torna la Notte dei musei; Una notte per scoprire i veri piccoli grandi luoghi dell'arte a Napoli - il percorso e il programma; Leggi >>>

“Notte in bianco nel rifugio antiaereo in Ucraina”. Il racconto di Mario, il prof-volontario

(msn.com)

Avevamo percorso 1400 km e da lì ci hanno scortati fino a Leopoli. In questa città, abbiamo passato la notte nel rifugio sotterraneo di un hotel”. “Sono rimasto bloccato sei ore in piedi al posto di ...

Cesena riapre il rifugio antiaereo, parla chi si nascose lì: "Una bomba colpì un comandante tedesco"

(cesenatoday.it)

La mattinata di celebrazione dell'80esimo della Liberazione di Cesena è entrata nel vivo con l’apertura straordinaria del rifugio antiaereo realizzato nel colle della Rocca Malatestiana e ...

Cesena, l’ex rifugio antiaereo riapre al pubblico venerdì 18 ottobre

(corriereromagna.it)

Alle ore 10.30, in centro città, in viale Mazzoni, si terrà l’inaugurazione dell’Ex Rifugio Antiaereo. Nel pomeriggio, dalle ore 17:00, trekking urbano aperto alla cittadinanza “Percorso alla scoperta ...

Video: il rifugio antiaereo di Cesena riapre

(ilrestodelcarlino.it)

Sarà un luogo di ricordo, ma non un museo. Carlo Rossi si occupa di trasmettere le sensazioni di quei giorni bui alle nuove generazioni Sarà un luogo di ricordo, ma non un museo. Carlo Rossi si ...