Lanotiziagiornale.it - Medio Oriente, Netanyahu propone un duro accordo di tregua ad Hamas e intanto martella la Striscia, il Libano e la Siria

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mentre nelladi Gaza e insi continua a combattere, si apre a sorpresa un flebile spiraglio di pace a Gaza e per tutto il. Secondo quanto riporta il quotidiano israeliano Ynet, Israele estarebbero valutando una nuova proposta per undi cessate il fuoco e il contestuale rilascio di parte degli ostaggi. A presentare il piano per unadi un mese ai mediatori del Qatar sarebbe stato il capo del Mossad, David Barnea. La proposta includerebbe il rilascio di 11 o al massimo 14 ostaggi ancora in vita in cambio di un centinaio di prigionieri palestinesi – principalmente donne e bambini – detenuti nelle carceri israeliane. Tuttavia, a rendere incerto l’è l’assenza di rassicurazioni sul ritiro completo delle forze israeliane dallae su una prospettiva di cessazione totale dei combattimenti.