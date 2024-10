La carica dei leader. De Pascale, l’evento con tutti i candidati. In città anche Schlein (Di mercoledì 30 ottobre 2024) carica di leader in arrivo sotto le Due Torri anche per il centrosinistra a sostegno di Michele de Pascale. Forte di un campo larghissimo che va dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva (sebbene senza simbolo, ma presente nella lista civica di de Pascale), nel rush finale della campagna elettorale si accenderanno i riflettori proprio sullo squadrone messo in piedi dal sindaco di Ravenna. L’appuntamento è per il 15 novembre in città con il sindaco di Ravenna assieme ai 250 candidati di tutte le liste che lo sostengono. Ma oltre all’evento del campo larghissimo, sono attesi anche i big della coalizione. Il Pd schiera la leader Elly Schlein e il presidente dem Stefano Bonaccini; il M5s attende l’arrivo di Giuseppe Conte; Avs di Angelo Bonelli (che è state già in città per lanciare Silvia Zamboni e gli altri Verdi della lista) e Nicola Fratoianni. Ilrestodelcarlino.it - La carica dei leader. De Pascale, l’evento con tutti i candidati. In città anche Schlein Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)diin arrivo sotto le Due Torriper il centrosinistra a sostegno di Michele de. Forte di un campo larghissimo che va dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva (sebbene senza simbolo, ma presente nella lista civica di de), nel rush finale della campagna elettorale si accenderanno i riflettori proprio sullo squadrone messo in piedi dal sindaco di Ravenna. L’appuntamento è per il 15 novembre incon il sindaco di Ravenna assieme ai 250di tutte le liste che lo sostengono. Ma oltre aldel campo larghissimo, sono attesii big della coalizione. Il Pd schiera laEllye il presidente dem Stefano Bonaccini; il M5s attende l’arrivo di Giuseppe Conte; Avs di Angelo Bonelli (che è state già inper lanciare Silvia Zamboni e gli altri Verdi della lista) e Nicola Fratoianni.

