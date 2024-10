Inter-news.it - Frattesi: «Rapporto di amore-odio con Spalletti. Migliorato così!»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il centrocampista dell’Inter Davidesi è espresso sul suocon il tecnico dell’Italia Lucianoe su un suo piacevole ricordo con la Nazionale azzurra. IL LEGAME – Davidesi è raccontato a Vivo Azzurro TV parlando del suo legame con il tecnico della Nazionale Lucianoe di altri aspetti legati alla sua carriera. A proposito delparticolare, ma molto importante per la sua crescita, consi è espresso in questi termini: «Scherzosamente dico che con il mister c’è undi. La prima volta in ritiro mi ha detto ‘di te ho tanta stima, ma sarai il giocatore a cui romperò più le scatole’. Se un allenatore ti sta addosso vuol dire che vuole farti migliorare e io con lui sono».