(Adnkronos) – "Oggi anche l'agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile individua la cultura finanziaria come un fattore rilevante per la crescita economica inclusiva e sostenibile. E lo fa perché la compressione delle questioni di Finanza personale e la capacità di prendere decisioni finanziarie informate alla fine diminuisce la disuguaglianza economica e favorisce l'accesso equo alle risorse finanziarie". Lo ha sottolineato il presidente della Fondazione Gasbarri, Andrea Mencattini, nel corso della presentazione dei risultati della terza edizione di Edufin Index, l'Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani.

Finanza, Mencattini (Fond. Gasbarri): "Educazione cruciale per diminuire disuguaglianza economica

(Adnkronos) - "Oggi anche l'agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile individua la cultura finanziaria come un fattore rilevante per la crescita economica inclusiva e sostenibile. E lo fa perché la c ...

