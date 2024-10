Fiera di Rimini: nuovi spazi e tecnologie per migliorare l’accoglienza degli eventi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Fiera di Rimini si prepara a un’importante evoluzione grazie all’inaugurazione di due nuovi padiglioni, che porteranno significativi vantaggi alle manifestazioni organizzate da Italian Exhibition Group . Questo sviluppo non solo amplierà l’area espositiva di ben 8.300 mq, ma si inserisce all’interno di un progetto più ampio che culminerà con la costruzione di una grande cupola sul lato Ovest della Fiera. Da martedì 5 a venerdì 8 novembre, la nuova hall Est sarà inaugurata con l’importante evento di Ecomondo, un punto di riferimento nel settore della sostenibilità ambientale. nuovi padiglioni per esigenze crescenti La soluzione dei nuovi padiglioni risponde a una necessità evidente: le manifestazioni fieristiche a Rimini sono in continua crescita e hanno bisogno di spazi adeguati per accogliere una crescente affluenza di espositori e visitatori. Gaeta.it - Fiera di Rimini: nuovi spazi e tecnologie per migliorare l’accoglienza degli eventi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladisi prepara a un’importante evoluzione grazie all’inaugurazione di duepadiglioni, che porteranno significativi vantaggi alle manifestazioni organizzate da Italian Exhibition Group . Questo sviluppo non solo amplierà l’area espositiva di ben 8.300 mq, ma si inserisce all’interno di un progetto più ampio che culminerà con la costruzione di una grande cupola sul lato Ovest della. Da martedì 5 a venerdì 8 novembre, la nuova hall Est sarà inaugurata con l’importante evento di Ecomondo, un punto di riferimento nel settore della sostenibilità ambientale.padiglioni per esigenze crescenti La soluzione deipadiglioni risponde a una necessità evidente: le manifestazioni fieristiche asono in continua crescita e hanno bisogno diadeguati per accogliere una crescente affluenza di espositori e visitatori.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:die tecnologie per migliorare l’accoglienza degli eventi;di: pronti i duepadiglioni; Ecomondo sempre più unaleader in Europa, per ospitare i 1.600 brand debuttano i; Ecomondo sempre più unaleader in Europa, per ospitare i 1.600 brand debuttano i, duepadiglioni in attesa del 'cupolone' | VIDEO; Ecomondo scalda i motori, full immersion di quattro giorni sui temi ambientali con 1.600 espositori; Leggi >>>

IEG: inaugurati due nuovi padiglioni per la fiera di Ecomondo

(affaritaliani.it)

Peraboni (IEG): "Realizzati a tempo di record, questi due padiglioni aggiuntivi offriranno una risposta immediata alle esigenze di spazio delle ...

Rimini Fiera, pronti i due nuovi padiglioni temporanei: Ecomondo e Sigep si “allargano”

(altarimini.it)

Due nuovi padiglioni a Rimini Fiera metteranno a disposizione ulteriori 8.300 mq per i prossimi eventi di punta ...

Alla Fiera di Rimini pronti i due nuovi padiglioni

(msn.com)

Sono pronti i due nuovi padiglioni che arricchiranno la Fiera di Rimini fino alla realizzazione della grande cupola sul lato Ovest e renderanno disponibili ulteriori 8.300 mq per le prossime manifesta ...

Pronti i due nuovi padiglioni della Fiera di Rimini

(chiamamicitta.it)

Sono pronti i due padiglioni che arricchiranno il quartiere fieristico di Rimini fino alla realizzazione della grande cupola sul lato Ovest e renderanno disponibili ulteriori 8.300 mq per le prossime ...