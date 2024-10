Basket: Nba. Vincono Dallas e Golden State, Jokic trascina Denver (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Utah Jazz ancora a secco di successi, sconfitti in casa dai Sacramento Kings NEW YORK (STATI UNITI) - Kyrie Irving protagonista nella notte italiana, con Dallas che ha sconfitto Minnesota (120-114), al termine di un bel duello tra Irving, appunto, e Anthony Edwards. I Mavericks, finalisti la scorsa Ilgiornaleditalia.it - Basket: Nba. Vincono Dallas e Golden State, Jokic trascina Denver Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Utah Jazz ancora a secco di successi, sconfitti in casa dai Sacramento Kings NEW YORK (STATI UNITI) - Kyrie Irving protagonista nella notte italiana, conche ha sconfitto Minnesota (120-114), al termine di un bel duello tra Irving, appunto, e Anthony Edwards. I Mavericks, finalisti la scorsa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Basket: Nba. Vincono Dallas e Golden State, Jokic trascina Denver; Nba: Jokic trascina Denver, vincono Dallas e Golden State; Basket, Boston e Dallas alle NBA Finals 2024: programma e dove vedere le partite · Pallacanestro; Basket, finale Nba: Boston si rilassa, Dallas accorcia sul 3-1; Show di Luka Doncic nel finale: i Dallas Mavericks vincono gara-1 per 108-105 sui Minnesota Timberwolves; Boston-Dallas, al via le Finals Nba: come funzionano, come e dove vederle; Leggi >>>

Nba: Jokic trascina Denver, vincono Dallas e Golden State

(msn.com)

I Warriors convincono anche senza Curry: Pelicans ko. Mavs corsari a Minnesota, il serbo guida i suoi al successo su Brooklyn ...

Basket: Nba. Vincono Dallas e Golden State, Jokic trascina Denver

(sport.tiscali.it)

Utah Jazz ancora a secco di successi, sconfitti in casa dai Sacramento Kings NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Kyrie Irving protagonista ...

NBA: Nikola Jokic da urlo, Kyrie Irving e Luka Doncic piegano Minnesota

(msn.com)

Vittorie anche per i Golden State Warriors e i Sacramento Kings rispettivamente contro i New Orleans Pelicans e gli Utah Jazz.

Basket: Nba. Prima trasferta ok per Boston, vince anche Dallas

(informazione.it)

I campioni in carica violano il parquet di Washington, i Mavs mettono al tappeto San Antonio NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Boston supera senza particolari affanni la prima trasferta stagionale.