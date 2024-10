Atalanta-Monza (mercoledì 30 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Derby lombardo tra Atalanta e Monza con i bergamaschi che hanno rovesciato sul Verona tutti i gol che erano mancati contro il Celtic in Champions League, partita risolta dopo neanche mezz’ora, doppietta di Retegui e un 6-1 per la terza vittoria consecutiva in campionato che rilancia le ambizioni della squadra di Gasperini nella parte alta InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Atalanta-Monza (mercoledì 30 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Derby lombardo tracon i bergamaschi che hanno rovesciato sul Verona tutti i gol che erano mancati contro il Celtic in Champions League, partita risolta dopo neanche mezz’ora, doppietta di Retegui e un 6-1 per la terza vittoria consecutiva in campionato che rilancia le ambizioni della squadra di Gasperini nella parte alta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Monza a casa dell'Atatalta mercoledì 30 ottobre per la decima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45.

