Arrestato due giorni prima per furto in villa evade i domiciliari, trovato ubriaco alla guida (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era ubriaco alla guida ma si doveva trovare a casa agli arresti domiciliari. Un 41enne, in manette dopo essere stato trovato con altri due complici a pochi metri da una villa con arnesi da scasso, un coltello e un telefono cellulare usa e getta. Era lo scorso fine settimana. A distanza di pochi Romatoday.it - Arrestato due giorni prima per furto in villa evade i domiciliari, trovato ubriaco alla guida Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Erama si doveva trovare a casa agli arresti. Un 41enne, in manette dopo essere statocon altri due complici a pochi metri da unacon arnesi da scasso, un coltello e un telefono cellulare usa e getta. Era lo scorso fine settimana. A distanza di pochi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Arrestato due giorni prima per furto in villa evade i domiciliari, trovato ubriaco alla guida; Parabiago: Arrestato due volte in cinque giorni; Arrestato due volte nel giro di tre giorni; DĂ fuoco al distributore: il piromane era giĂ stato arrestato due giorni prima; Incendio al distributore, il piromane era stato arrestato anche due giorni prima per rapina. E nel febbraio 2023; Cocaina a tavola, arrestati due coniugi ad Acate. Giovane arrestato a Scoglitti per possesso di hashish; Leggi >>>

Como, aggredisce l'ex fidanzata prima nel negozio in cui lavora poi al Pronto soccorso del Sant'Anna: arrestato

(milano.corriere.it)

In manette un 42enne, è accusato di lesioni aggravate e minaccia aggravata ed è in carcere al Bassone. La donna salvata nel negozio da una guardia giurata ...

Aveva speronato i carabinieri a Rho: arrestato a Inveruno

(ilgiorno.it)

due giorni dopo la stessa auto è stato intercettata e l’uomo alla guida arrestato a Inveruno dai Carabinieri della Compagnia di Legnano, che lo hanno trovato in possesso di cocaina, hascisc e ...

“Ho già commesso due colpi e stavo per fare il terzo”, rapinatore pentito chiama la polizia e si fa arrestare

(msn.com)

L’uomo, un 49enne, ha chiamato il 112 mentre si trovava davanti all’Arcaplanet di via Ferrucci, il suo ipotetico prossimo obiettivo. Ma ha cambiato idea ...

Ammette incursioni ma esclude complicità: svolta sull'hacker che ha bucato i server del MiG

(informazione.it)

Carmelo Miano, l'hacker 24enne arrestato due giorni fa su iniziativa della procura di Napoli, ha ammesso di avere bucato il sistema informatico del ministero della Giustizia, ma ha anche ...