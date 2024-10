Ucraina, Mosca rivendica nuove conquiste nel Donetsk. Il caso Georgia (Di martedì 29 ottobre 2024) In Ucraina, adesso, con l’avanzata delle truppe russe in Donetsk. Mentre la presenza della Corea del Nord nel conflitto preoccupa l’Europa. Servizio di Fabio Bolzetta Ucraina, Mosca rivendica nuove conquiste nel Donetsk. Il caso Georgia TG2000. Tv2000.it - Ucraina, Mosca rivendica nuove conquiste nel Donetsk. Il caso Georgia Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In, adesso, con l’avanzata delle truppe russe in. Mentre la presenza della Corea del Nord nel conflitto preoccupa l’Europa. Servizio di Fabio Bolzettanel. IlTG2000.

(Adnkronos) – Prosegue l’avanzata della Russia nella regione ucraina del Donetsk, con le forze di Kiev che stanno lottando nell’est del paese, affrontando soldati russi sempre più numerosi e… Leggi ...

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi, con nuove tattiche e alleanze che segnano una fase particolarmente complessa ...

Le notizie di lunedì 28 ottobre sul conflitto in Ucraina, in diretta.Mosca:«Sventato tentativo gruppo armato di superare confine a Bryansk» ...

Mariupol compare spesso nei notiziari della televisione statale russa. La città ucraina, teatro nel 2022 di una lunga e feroce battaglia che procurò la distruzione del 90 per cento degli edifici e mig ...