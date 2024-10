Lanazione.it - Sos parcheggi e asfaltature: "Quale il piano?"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Da un lato, un’interrogazione per chiedere quando sarà completata la metanizzazione e la riasfaltatura di via Montelupo. Dall’altro un documento analogo che riguarda le condizioni di via Mandrie di Sotto e la carenza diin via Volterrana Nord. Sono state presentate dai consiglieri comunali di Montespertoli di Tutti e dovrebbero essere discusse già in occasione della seduta del consiglio prevista per domani. "Via Montelupo presenta un manto stradale completamente dissestato, specie nel tratto compreso tra Montespertoli e la diramazione con la località Ajale – hanno spiegato i rappresentanti dell’opposizione – di recente, sono stati effettuati i lavori per la metanizzazione, che sono terminati all’altezza della località Cetine.