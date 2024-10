Liberoquotidiano.it - "Seppellitemi con i soldi": Chanel Totti si presenta così, il video fa esplodere una bufera | Guarda

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)finisce nella. La figlia di Francescoinfatti è stata travolta dalle polemiche per unpostato sui social in cui indossa dei costosissimi stivali. Si tratta di una moda piuttosto diffusa sui social con il "fitcheck", una clip per mostrare cose si indossa mettendo in luce i pezzi pregiati dell'outfit scelto. E nell'ultima clip postata daecco che la ragazza sicon un vestitino nero, un paio di stivali sempre neri e una borsa da 1.500 euro. Il tutto accompagnato dal verso di una canzone di Massimo Pericolo con il feat di Emis Killa che dice: "coiquando morirò". E immediatamente è esplosa la polemica proprio per quell'ostentazione del lusso che ha creato qualche malumore tra i fan della stessa. Però la ragazza ha anche il diritto, come hanno sottolineato alcuni sempre sui social, di gustarsi la vita.