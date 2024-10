"Linea di Renzi non va", tre militanti di Italia Viva passano a Forza Italia (Di martedì 29 ottobre 2024) "Abbiamo deciso di accettare nuove sfide: ringraziamo Italia Viva Modena per questi cinque anni insieme, ma è arrivato il momento di percorrere altre strade". Così nel modenese annunciano Cristiano Bassi, ex assessore ai Lavori pubblici nel Comune di Nonantola, Alessandro Capucci, militante Modenatoday.it - "Linea di Renzi non va", tre militanti di Italia Viva passano a Forza Italia Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Abbiamo deciso di accettare nuove sfide: ringraziamoModena per questi cinque anni insieme, ma è arrivato il momento di percorrere altre strade". Così nel modenese annunciano Cristiano Bassi, ex assessore ai Lavori pubblici nel Comune di Nonantola, Alessandro Capucci, militante

Conte e la caduta delle stelle: “Con Renzi noi ancora peggio”. E nemmeno Grillo va a votare

Poteva andare peggio? No. Per il M5S il voto ligure è la tempesta perfetta. Un disastro vero. Durante il quale Giuseppe Conte, serafico, preferiva partecipare alla presentazione di un libro di Piero ...

Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto

(Adnkronos) - Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelle elezioni regionali in Liguria rispetto alle europee e che si afferma di gran lunga come primo partito non è bastato a strappare la ...

Conte respinge alleanza con Renzi in Liguria

Il centrodestra di Bucci ha vinto in Liguria per un pugno di voti e l’autogol di Giuseppe Conte che ha rifiutato i voti di Iv di Matteo Renzi è stato determinante per la sconfitta del centrosinistra.

Conte è il grande sconfitto: dal no a Renzi alla vendetta di Grillo

Il peso della sconfitta in Liguria è sulle spalle di Giuseppe Conte. Il Movimento 5 stelle dimezza i suoi voti rispetto alle elezioni europee, quando aveva preso il 10%, mentre in queste Regionali res ...