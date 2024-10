Il Grande Fratello ti spia? In “1984” al Quirino “siamo tutti morti” (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (askanews) – “La guerra è pace, la libertà e schiavitù, l’ignoranza è forza”. Gli slogan del ministero della Verità risuonano in “1984” nell’adattamento del celebre romanzo di George Orwell creato nel 2013 da Robert Icke e Duncan Macmillan, spettacolo in scena al Teatro Quirino di Roma con un cast d’eccezione (Violante Placido, uno spietato Ninni Bruschetta e Woody Neri e altri 6 attori), in replica fino al 3 novembre e che poi proseguirà nelle principali città italiane. Ma il sipario si alza su tre citazioni che richiamano Trump, Snowden e la Russia. C’è molta attualità nello spettacolo teatrale di 101 minuti (come la famigerata stanza 101) diretto dal regista Giancarlo Nicoletti e ispirato al capolavoro distopico di fantapolitica che Orwell scrisse nel 1949. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (askanews) – “La guerra è pace, la libertà e schiavitù, l’ignoranza è forza”. Gli slogan del ministero della Verità risuonano in “” nell’adattamento del celebre romanzo di George Orwell creato nel 2013 da Robert Icke e Duncan Macmillan, spettacolo in scena al Teatrodi Roma con un cast d’eccezione (Violante Placido, uno spietato Ninni Bruschetta e Woody Neri e altri 6 attori), in replica fino al 3 novembre e che poi proseguirà nelle principali città italiane. Ma il sipario si alza su tre citazioni che richiamano Trump, Snowden e la Russia. C’è molta attualità nello spettacolo teatrale di 101 minuti (come la famigerata stanza 101) diretto dal regista Giancarlo Nicoletti e ispirato al capolavoro distopico di fantapolitica che Orwell scrisse nel 1949.

Grande Fratello, Lorenzo ‘cocco’ degli autori? Helena svela gli altarini: “Cosa gli danno di nascosto”

Secondo la modella brasiliana il suo collega milanese starebbe ricevendo dei trattamenti di favore da parte degli autori del GF: ecco cos'è successo.

Luca Calvani duro contro Clayton Norcross al Grande Fratello/ “Non ti stai relazionando in maniera vera”

Luca Calvani si scaglia contro Clayton Norcross al Grande Fratello, il gieffino lo incoraggia a relazionarsi in modo più sincero.

Grande Fratello, la decisione di Eleonora: la VIP lascia la Casa, il motivo

Grande Fratello, nel corso della diretta Eleonora riceve sia una lettera che la visita da suo marito ed è costretta a prendere una decisione importante. Il marito di Eleonora de Le Non è la Rai dichia ...

Grande Fratello, Eleonora Cecere lascia la casa: il motivo svelato alle Non è la Rai?

Eleonora Cecere lascia la casa del Grande Fratello: è questa la notizia del reality show più seguito del nostro paese che, dopo la decima puntata, ha visto l'abbandono inaspettato di uno dei membri de ...