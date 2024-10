Isaechia.it - Grande Fratello, Federica Petagna entra nella Casa come nuova concorrente: la reazione di Alfonso D’Apice

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel corso della decima puntata del(clicca QUI per leggere il resoconto) andata in onda ieri sera su Canale 5,– exdell’ultima edizione di Temptation Island – ha fatto il suo ingresso in, pronta a sconvolgere gli equilibri dei gieffini attualmente reclusi.ha presentato lamostrando agli inquilini il percorso fatto a Temptation insieme all’ormai ex fidanzatoe proprio in merito alla sua storia d’amore,ha spiegato: Io avevo 12 anni, lui quasi 16, non do tutte le colpe a lui, per via dell’età e dell’ immaturità sono stata anche io ad accettare tutto questo e anche ad alimentarlo. Per meè sta importante e resterà tale per sempre, io gli voglio un bene infinito, a me dispiace e ci sto male e non lo voglio vedere assolutamente così. Sono stata sincera nel dire quello che provavo.