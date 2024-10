Ecco come la radioterapia 3 0 sta rivoluzionando il trattamento dei tumori

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024- La, in sinergia con le nuove terapie sistemiche, può fare la differenza neldel tumore del retto localmente avanzato, consentendo addirittura di risparmiare l’intervento chirurgico a tanti pazienti. Ma i suoi benefici, in termini disi estendono ormai anche ad alcune forme tumorali metastatiche,quella dell’ovaio. Sono esempi concreti dile moderne tecniche distianola prognosi e l’aspettativa di vita di tanti pazienti. Se ne è discusso a Roma in occasione del congresso ‘MRO.34: modern oncology beyond survival’. Eradicare il tumore risparmiando i tessuti sani. Perché curare non è solo questione di prolungare la sopravvivenza, ma anche accrescere la qualità di vita, riportando il paziente ad uno stato di ‘salute’, in linea con il concetto dell’Oms (benessere psichico, fisico e sociale).