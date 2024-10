“E’ stato tutto studiato, vogliono che mi accenda”: la previsione (azzeccata) di Javier smaschera gli autori del Grande Fratello (Di martedì 29 ottobre 2024) Tra Shaila e Lorenzo è nato l’amore. È successo mentre erano a Madrid, in occasione dello scambio di concorrenti con l’equivalente spagnolo del programma targato Mediaset, il Gran Hermano. Al loro ritorno in Italia, Alfonso Signorini ha quindi deciso di mostrare ad Helena e Javier le immagini di quanto successo nella capitale iberica, dove i due concorrenti hanno fatto l’amore. Così, è nato lo scontro verbale tra i quattro inquilini. Ed era tutto stato pianificato dal programma. O, meglio, erano queste le previsioni che lo stesso Javier aveva confidato a Giglio mentre chiacchieravano in giardino diversi giorni fa. Nonostante gli autori avessero fatto credere che Shaila e Lorenzo fossero stati eliminati, infatti, nessuno degli inquilini aveva veramente creduto a questa eventualità. Ilfattoquotidiano.it - “E’ stato tutto studiato, vogliono che mi accenda”: la previsione (azzeccata) di Javier smaschera gli autori del Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tra Shaila e Lorenzo è nato l’amore. È successo mentre erano a Madrid, in occasione dello scambio di concorrenti con l’equivalente spagnolo del programma targato Mediaset, il Gran Hermano. Al loro ritorno in Italia, Alfonso Signorini ha quindi deciso di mostrare ad Helena ele immagini di quanto successo nella capitale iberica, dove i due concorrenti hanno fatto l’amore. Così, è nato lo scontro verbale tra i quattro inquilini. Ed erapianificato dal programma. O, meglio, erano queste le previsioni che lo stessoaveva confidato a Giglio mentre chiacchieravano in giardino diversi giorni fa. Nonostante gliavessero fatto credere che Shaila e Lorenzo fossero stati eliminati, infatti, nessuno degli inquilini aveva veramente creduto a questa eventualità.

