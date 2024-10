Formiche.net - Dalla Liguria la conferma che la politica ha ancora lavoro da fare. L’opinione di Guandalini

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) È paradossale, e patetico, che di fronte a un Paese, dove lanon è potere fortissimo, e nemmeno forte, appesa allo spionaggio del ricatto ad oltranza, vi sia da discutere il futuro del Governo e dell’opposizione, e quindi dei loro leader, a partire dai risultati delle regionali in. È una nazione alla quale piace analizzare quello che succede nel tinello di casa invece di applicarsi alla visione. Che diviene sostanza. Il potere, quello vero, di cambiare le cose. Evidente che quest’ultimo aspetto rimane letteratura. Anchearriva il segnale, attivo da un po’, dalle consultazioni elettorali. Preoccupante. Che lafatta in questo modo ha stancato. La gente si astiene massicciamente e non presta il fianco all’improvvisazione. A una classe dirigente che non c’è. Che disillude nel segno del cambiamento. Delle risposte da dare.