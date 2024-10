This Is Me anticipazioni, Amici-Verissimo: ospiti, cantanti e ballerini (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo aver confezionato la prima puntata in due registrazioni distinte, oggi Silvia Toffanin torna in studio per dedicarsi alla seconda puntata di This Is Me. Le anticipazioni delle registrazioni svelano che a Verissimo speciale Amici la conduttrice e il direttore artistico Stephane Jarny guideranno il pubblico attraverso esibizioni, performance di ex allievi e ospiti d'eccezione che celebrano la storia del talent show Amici di Maria De Filippi. Il secondo appuntamento promette di stupire con un cast eccezionale. Grande attesa per Annalisa, reduce dal successo estivo, salirà sul palco per cantare insieme a Tedua e delizierà il pubblico con un medley dei suoi successi. Alessandra Amoroso si esibirà in un duetto emozionante con Fiorella Mannoia, mentre Gaia si unirà a Big Mama per una performance tutta da scoprire. Tvpertutti.it - This Is Me anticipazioni, Amici-Verissimo: ospiti, cantanti e ballerini Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo aver confezionato la prima puntata in due registrazioni distinte, oggi Silvia Toffanin torna in studio per dedicarsi alla seconda puntata diIs Me. Ledelle registrazioni svelano che aspecialela conduttrice e il direttore artistico Stephane Jarny guideranno il pubblico attraverso esibizioni, performance di ex allievi ed'eccezione che celebrano la storia del talent showdi Maria De Filippi. Il secondo appuntamento promette di stupire con un cast eccezionale. Grande attesa per Annalisa, reduce dal successo estivo, salirà sul palco per cantare insieme a Tedua e delizierà il pubblico con un medley dei suoi successi. Alessandra Amoroso si esibirà in un duetto emozionante con Fiorella Mannoia, mentre Gaia si unirà a Big Mama per una performance tutta da scoprire.

