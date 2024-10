Metropolitanmagazine.it - Pallone d’Oro, il Real Madrid diserta dopo che ha scoperto che non vincerà Vinicius Junior

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Clamorosa diserzione delalla cerimonia del, che si terrà al Theatre du Chatelet di Parigi,che i Blancos hannoche non trionferà. Il club madrileno ha così deciso di non presenziare alla cerimonia, sapendo che sarà Rodri (Manchester City) a festeggiare. Assenti pertanto pure Carlo Ancelotti e Jude Bellingham. Indiscrezioni e retroscena. Secondo quanto riportato da diverse fonti, incluse RMC Sport e Marca, ildiserterà in blocco la premiazione delaverche a trionfare non sarà. Assente così non soltanto quello che era il favorito quasi unico per la vittoria, bensì pure mister Carlo Ancelotti e non solo.