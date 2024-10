La seconda via: il film che racconta la ritirata italiana dalla Russia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Scopri il film di Alessandro Garilli che esplora la sofferenza e la resilienza degli alpini. La seconda via: un viaggio nella memoria della ritirata di Russia su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La seconda via: il film che racconta la ritirata italiana dalla Russia Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Scopri ildi Alessandro Garilli che esplora la sofferenza e la resilienza degli alpini. Lavia: un viaggio nella memoria delladisu Donne Magazine.

La seconda via: il film che racconta la ritirata italiana dalla Russia

La storia della compagnia 604 degli Alpini che, durante il gennaio del 1943, per sfuggire all’accerchiamento nemico deve attraversare la steppa russa sotto una forte nevica a quaranta gradi sottozero. (rai.it)

La trama del film racconta il clima vissuto sul Fronte Russo nel gennaio ... portandoli a rifugiarsi in una dimensione onirica dove esisteva soltanto una “seconda via” fatta di sogni, incubi e ricordi ... (cuneocronaca.it)

La racconta il film scritto e diretto nel 2023 da Alessandro Garilli e sua opera prima “La seconda via”, in onda questa sera - giovedì 25 gennaio alle 00.50 in prima visione assoluta su Rai 3 - in ... (rai.it)