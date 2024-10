Gaeta.it - Grave perdita per il turismo siciliano: muore a 59 anni Nicola Farruggio, leader di Federalberghi Palermo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo delha subito una scossa devastante con la prematura scomparsa di, presidente die vicepresidente della federazione siciliana. L’imprenditore, molto conosciuto nel capoluogo, è deceduto a soli 59a seguito di un infarto fulminante. L’evento è avvenuto in un momento in cuistava godendo dei frutti del suo lavoro, avendo recentemente inaugurato un nuovo albergo a Mondello, il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace. La suarappresenta un drammatico colpo per la comunità turistica palermitana e siciliana. La carriera dinel settore alberghiero Nato e cresciuto tra le bellezze diha dedicato la sua vita al settore alberghiero, contribuendo significativamente alla crescita e allo sviluppo delnella sua regione.