"Festival del gol, ma non chiamatelo spettacolo". Inter-Juve, Biasin controcorrente

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Alla vigilia dic'era chi aveva chiesto a gran voce «lo». Fateci divertire. Fottetevene del risultato. Prendetevi a schiaffoni così realizziamo ed esportiamo lo spot al bel giuoco italiano. Ebbene, gli amanti del calcio oratoriale sono certamente stati accontentati.4-4 è stata un'accozzaglia di qualunque cosa: gol (8), tiri (18 per i nerazzurri, 10 per i bianconeri), voragini difensive, falli sciagurati, raddoppi mancati, distanze perse, tantissima foga e cuori che hanno rischiato di saltare prima da una parte e poi dall'altra. Per qualcuno i 90 minuti del Meazza sono stati «l'apoteosi dello», ma anche «la partita più bella dell'anno» o anche «un insieme di emozioni incredibili». Ed è così, c'è stato tutto questo e forse anche di più ma, per cortesia, noncalcio.