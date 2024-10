Paul Bettany svela novità sulla serie Vision Quest: avvio delle riprese nel 2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Marvel continua ad ampliare il suo universo con nuove produzioni capaci di catturare l’attenzione dei fan. Di recente, Paul Bettany ha rivelato dettagli interessanti sulla serie “Vision Quest“, spin-off di “WandaVision“. L’attore, conosciuto per il suo ruolo di Visione, ha condiviso le tempistiche di produzione e le sue aspettative durante la première del film “Here” a Los Angeles, generando grande entusiasmo nel pubblico e nei fan del Marvel Cinematic Universe . La serie è una pronuncia potenzialmente epocale per i seguaci delle storie indimenticabili del franchise. Nuove informazioni sulla produzione di Vision Quest Paul Bettany ha annunciato che le riprese di “Vision Quest“, il secondo spin-off di “WandaVision“, inizieranno nel 2025. Il nuovo capitolo è atteso su Disney+ nel 2026. Gaeta.it - Paul Bettany svela novità sulla serie Vision Quest: avvio delle riprese nel 2025 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Marvel continua ad ampliare il suo universo con nuove produzioni capaci di catturare l’attenzione dei fan. Di recente,ha rivelato dettagli interessanti“, spin-off di “Wanda“. L’attore, conosciuto per il suo ruolo die, ha condiviso le tempistiche di produzione e le sue aspettative durante la première del film “Here” a Los Angeles, generando grande entusiasmo nel pubblico e nei fan del Marvel Cinematic Universe . Laè una pronuncia potenzialmente epocale per i seguacistorie indimenticabili del franchise. Nuove informazioniproduzione diha annunciato che ledi ““, il secondo spin-off di “Wanda“, inizieranno nel. Il nuovo capitolo è atteso su Disney+ nel 2026.

