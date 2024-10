Oasport.it - Pallanuoto femminile, Euro Cup 2024-2025: Trieste-Rapallo 10-11. Le giuliane passano il turno, fuori le liguri

(Di domenica 27 ottobre 2024) Va in scena il derby azzurro nella terza ed ultima giornata del Gruppo C delle qualificazioni dell’Cupdi: ale padrone di casa vengono battute di misura dal, che si impone per 10-11. Il risultato premia le, che nell’arrivo a pari punti con lee le iberiche del Tenerife, oggi vittoriose per 15-11 sulle transalpine del Lille,come prime per la miglior differenza reti negli scontri diretti. Il secondo pass per la fase a gironi, invece, è delle spagnole, vittoriose nello scontro diretto con le. Nel primo quarto le ospiti si portano in vantaggio con Marcialis, ma Gant pareggia. Bianco riporta avanti lesiglando l’1-2. Nella seconda frazione arriva il break delcon Bianconi, Cergol accorcia, ma è ancora Bianconi a restituire il +2 alle ospiti.