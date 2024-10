MotoGp, in Thailandia trionfa Bagnaia (Di domenica 27 ottobre 2024) 10.10 Arriva la nona vittoria stagionale per Bagnaia. Il torinese della Ducati domina il Gp di Thailandia a Buriram precedendo il suo rivale per il titolo,Jorge Martin (Ducati Pramac). Sul podio anche la Ktm dell'iberico Pedro Acosta.Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). In classifica sono ora 17 i punti di ritardo di Pecco da Martin, ma mancano solo 2 gare alla fine. Al comando si forma un terzetto:Martin, che era in testa,va lungo e viene passato da Bagnaia e Marquez. Marc attacca e finisce in terra, Jorge si accontenta Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 10.10 Arriva la nona vittoria stagionale per. Il torinese della Ducati domina il Gp dia Buriram precedendo il suo rivale per il titolo,Jorge Martin (Ducati Pramac). Sul podio anche la Ktm dell'iberico Pedro Acosta.Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). In classifica sono ora 17 i punti di ritardo di Pecco da Martin, ma mancano solo 2 gare alla fine. Al comando si forma un terzetto:Martin, che era in testa,va lungo e viene passato dae Marquez. Marc attacca e finisce in terra, Jorge si accontenta

